¡ÖÆþÂà±¡¤Î·«¤êÊÖ¤·¡Ä¡×ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÈµÙÍÜ¤«¤é2Ç¯¡¢ÃÅÌª¤Îà¿·Ç¯¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¾×·â¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¡×¡Ö¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö2026Ç¯¤â²Ä°¦¤¤ÃÅÌª¤µ¤ó¤Ç¡×
ÇòÌÜ¤ÎÊÑ´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¿·Ç¯¤Î°§»¢
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÅÌª¤¬Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ö¥í¥°¤Ç´é¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³Ñ¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢³Ñ¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤ò¡£2026Ç¯¡¢45ºÐ¤ÎÀ¸¤¤ëÓÏ¤ß¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î³Ñ¤ÎÀ¸¤¨¤¿Çò¤¤ÇÏ¤ÎÈï¤êÊª¤òÈï¤Ã¤¿ÇòÌÜ¤òÇí¤¤¤¿àÊÑ´é¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÆþÂà±¡¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ò·Ð¤Æ2Ç¯¡×¡ÖÆþ±¡¤¬É¬Í×¤½¤¦¤ÊÍ½Ãû¤ò´¶¤¸¤ë»þ¤¬¥°¥Ã¤È¸º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Æ¡×¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Îå¤ß¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤ÎÉÂ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¼«³Ð¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î´é½Ð¤·Åê¹Æ¤Ë¡ÖÊÑ´é¤·¤Æ¤Æ¤âÈþ¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤«¤¯¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬¸«¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö½÷¤«¤é¸«¤Æ¤â¤¤¤¤½÷¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¶ìÏ«¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤êÉü³è¤ò¡×¡Ö2026Ç¯¤â²Ä°¦¤¤ÃÅÌª¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö³§¤ó¤ÊÃÅ¤Á¤ã¤ó»öÂç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÃÅÌª¤Ï2023Ç¯¤Ë¶âÍËÆü¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×(Ê¸²½ÊüÁ÷)¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áµÙÍÜ¡£Æ±Ç¯12·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢25Ç¯9·î¤ËÂ´¶È¤·¤¿¡£ÉÂÌ¾¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢25Ç¯1·î¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇŽ¢Ä¹¤¤ÉÕ¤¤¢¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤Ž£¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£