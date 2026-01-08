¡Ö¸á¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡©¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡×Åí·î¤Ê¤·¤³¡¢ÂçÃÀà¸á¥¹¥¿¥¤¥ëá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ªÀµ·î¤«¤é´ãÊ¡¡×¤ÎÀ¼
¡¡¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÅí·î¤Ê¤·¤³¤¬¿·½Õ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Àà¸á¥¹¥¿¥¤¥ëá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄÇ¯Ì¡²è»¨»ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°BULL¡×(¾¯Ç¯²èÊó¼Ò)¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¿åÃå»Ñ¤ä¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¿·Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤ÎÉ½»æ¡ªº£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¸á¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡ª¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡¡»É·ãÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÀµ·î¤«¤é´ãÊ¡¡×¡Ö¸á¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡©¤È»×¤¤¤¤äÌîºÚ¥â¥ê¥â¥ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£