低気圧や冬型の気圧配置の影響で、日本海側を中心に雪が強まっています。



札幌では大雪警報が発表され、今シーズン最多のドカ雪となっています。



（北本アナウンサー）「午後２時半の札幌市内です。雪が急激に強まって視界がかなり悪くなりました。いま歩行者が渡っていますが、その姿がかすむくらいです」



１月８日正午前に大雪警報が発表された札幌市では、午後３時までの２４時間降雪量が今シーズンで最も多い４１センチとなり、ささら電車も出動しました。





（長南記者）「札幌市中央区の住宅街です。積雪により道幅が狭くなっていて、雪を踏むとすねまで積もっています」雪の合間には市民が雪かきや車の雪下ろしに追われていました。（札幌市民）「いやぁ、ちょっとびっくりしましたね。きのう夜１回（雪かき）やったのに、なんかいつの間にかきょう積もっていましたね」３回目の雪かきだという人も。（札幌市民）「いつもはここに上げるんですけれど、これだけ積もると上げるのが大変になってくる」道内では低気圧や冬型の気圧配置の影響で、日本海側を中心に雪が強まっています。札幌では８日の夜のはじめ頃まで大雪に警戒が必要です。新千歳空港でも滑走路の除雪に追われていました。午後２時までに１８便の欠航が決まっています。宗谷岬では午前９時ごろ、最大瞬間風速が２８メートルとなるなど、道北を中心に風も強まりました。このあとも日本海側を中心に雪や風が強い状況が続く見通しで、吹雪などに注意・警戒が必要です。