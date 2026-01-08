稲見萌寧が子供たちに初めてスナッグゴルフを指導 「楽しい会になってよかったです！」と一安心
稲見萌寧が自身のインスタグラムを更新。昨年末に「2025 日本生命・スナッグゴルフキッズレッスン」に先生として参加した事を投稿した。
【写真】笑顔のトークショーでは東京五輪の銀メダルも披露
最初に「初めての開催でしたが、たくさんのご家族の参加ありがとうございました」と感謝の言葉。続けて「スナッグゴルフでレッスンは私も初めてでした、、」「ジュニアの子達に楽しんでもらえるかな？と不安でしたw」と記し、ゴルフの指導は慣れたものだが、子どもから大人まで楽しめるゴルフの入門編として生まれたスナッグゴルフの指導は初めてだったため、すこし緊張して本番を迎えたことを明かしていた。投稿では大勢の参加者たちとの集合写真や、直接、手を添えながらグリップやアドレスを教える姿を公開。さらにトークショーでは東京五輪で獲得した銀メダルを披露するなど、子どもたちを相手ににこやかな笑顔を見せていた。レッスン会はパターコーチの須藤大和氏にも手伝ってもらったとのこと。2人の先生の優しい指導もあって「とても盛り上がって楽しい会になってよかったです！」と稲見も一安心。次回も開催できたらいいなと期待を膨らませていた。投稿を見たファンは「こんなこともやってるんや〜 素晴らしい！」「この子達が大きくなった時に“実はあの時に〜”と言われるぐらい息の長い選手になれるよう頑張りましょう」などとコメント。また参加した子供の父兄からは「息子は非常に楽しめたようで、また行きたいと言っておりました！」と喜びの声が寄せられていた。
