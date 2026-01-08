ウブロ×ヨウジヤマモトの限定コラボ、黒が描く「クラシック・フュージョン ヨウジヤマモト オールブラック カモ」
ウブロは、日本のファッションブランド「ヨウジヤマモト」とのコラボレーションモデル「クラシック・フュージョン ヨウジヤマモト オールブラック カモ」（Ref.542.CI.6670.NR.YOY）を発表した。今回で4度目となるコラボレーションだ。世界限定300本、価格は163万9,000円。
○黒で描くカモフラージュパターンのダイヤル
ダイヤルには、ブラックトーンのみで構成したカモフラージュパターンを採用。光沢を抑え、模様は目立ちすぎず、しかし落ち着いた存在感がある。インデックスや針もブラックで統一し、モノクロームの世界観を徹底している。フェイスの奥行きと造形によって、モノクロームでありながら、見る角度や動きによって生まれるコントラストと表情、躍動感が見どころ。
ウブロ「クラシック・フュージョン ヨウジヤマモト オールブラック カモ」（Ref.542.CI.6670.NR.YOY）
ケース素材にはマイクロブラスト加工のブラックセラミックを用い、マットな質感の仕上げだ。ケース径は42mmで、クラシック・フュージョンの標準的なプロポーションを踏襲している。
ムーブメントは自動巻き機械式の「キャリバー MHUB1110」を搭載。スケルトンローターを備え、サファイアクリスタルのシースルーバックからから動きの様子やムーブメントの造形が見え隠れし、神秘的な雰囲気を出している。
○ギャラリー（クリック／タップで拡大）
ケース素材：ブラックセラミック
ケースサイズ：42mm
風防：サファイアクリスタル（反射防止加工）
ストラップ：ブラックファブリック＆ブラックラバー
裏ぶた：サファイアクリスタルのシースルーバック
防水性能：5気圧（50m）
ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー MHUB1110」
