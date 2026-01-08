¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡ÛµÜºêÍ§²Ö¤¬¸µÀ¤³¦½÷²¦¤ËÇÔ¤ì2²óÀï¤Ç»Ñ¾Ã¤¹¡¡±ü¸¶´õË¾¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¥¢¥ó¡¦¥»¥è¥ó¤ËÇÔËÌ¡¡2026Ç¯½é¤ÎÀ¤³¦Àï
¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥ª¡¼¥×¥ó(1·î6Æü¡Á11Æü¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë)
¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÀï¤Ç¤â¤¢¤ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¡£
8Æü¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤ËµÜºêÍ§²ÖÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¸µÀ¤³¦½÷²¦¤ÎV¡¦¥×¥µ¥ë¥éÁª¼ê(¥¤¥ó¥É)¤È·ãÆÍ¡£²áµî1¾¡1ÇÔ¤ÇÄ¾¶á¤ÏµÜºêÁª¼ê¤¬ÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1¥²¡¼¥à¡¢Àè¤Ë¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿µÜºêÁª¼ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤Î¥¤µ¤ì8-21¤Ç¤³¤Î¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£Âè2¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÇ´¤ê¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤â¤Î¤ÎµÚ¤Ð¤º¡¢0-2(8-21¡¢13-21)¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¤Ë±ü¸¶´õË¾Áª¼ê¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î´Ú¹ñ¤Î¥¢¥ó¡¦¥»¥è¥óÁª¼ê¤Ë0-2(17-21¡¢7-21)¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍºÇ¹â°Ì¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯3°Ì¤Î»³¸ý°«Áª¼ê¤Ï¤³¤Î¸åÆ±¥é¥ó¥¯11°Ì¤ÎÃæ¹ñ¤Î¹âù¡洁Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£