¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï8Æü¡¢Ë½ÎÏÃÄÇÓ½ü·¼È¯¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¾õ¤òÂ£Äè¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÇÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¹ñ¤ÈÀï¤¦»Ñ¤¬¡¢Ë½ÎÏÃÄÇÓ½ü¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÏºòÇ¯10·î¤«¤éÅìµþÅÔÆâ¤Ç·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï·Ù»ëÄ£ËÜÉô¤Ç¿Æ²ÈÏÂ¿Î·º»öÉôÄ¹¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡Ö¶ÈÌ³¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¸÷±É¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë6·î³«Ëë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö365Æü24»þ´ÖÂÎÀ©¤ÇÃÏ°è¤ä¹ñ¤ò¼é¤ë¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ù»¡¤ÎÊý¤Ë¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£