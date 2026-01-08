¡Ú ¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡¦¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1 ¡Û¡¡ÇðÌÚÍ³µª¤È¤ÎÇ¯Æâ·ëº§ÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¡¡¡Ö¤â¤·¤·¤¿¤é¡Ä¡×¡¡·Ý¿Í¤È¤ÎÏÃÂê¤ÏÀì¤éà»ñ»º±¿ÍÑá¡¡¡Ö³ô¤È¤«²¿¤È¤«¥³¥¤¥ó¤È¤«¤Í¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNO.1¡¢¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¡¢¿®»Ò¡Ë¤Î£³¿Í¤¬¡¢¡Ö¡À¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤¤³¤È¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡ª¡¿2026Ç¯¡¡¥¢¥³¥à¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤¤³¤ÈRANKING È¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤«¤ò¡Ö¤Ï¤¸¤á¤ë¿Í¤Î¤ª¼êËÜ¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤¿¥Ñ¡¼¥½¥ó¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¡×¤ËÉ½¾´¤µ¤ì¤¿£³ÁÈ¡£
¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï·Ý¿Í¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¡¢£³¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¡ÖÅÐ»³¡×¤ä¡ÖËßºÏ¡×¡ÖÈþÈ©ºî¤ê¡×¤Ê¤É¼ñÌ£¤ä¼«¸ÊÉ½¸½¤ÎÉý¤òÂç¤¤¯¹¤²¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡È¤Þ¤º¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ç°´ê¤Î¼õ¾Þ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç´¶ÌµÎÌ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¡¢²æ¡¹¡Ö¤Ï¤¸¤á¤ë¡×¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¡Ö½ª¤ï¤ê¡×¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡É¤È¸¬Â½¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡È¿®»Ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢É½¾´¼°¤Ç¡Ö½é¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢Á°Æü¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡É¤È¡¢¿®»Ò¤µ¤ó¤ÎºòÌë¤Î¡ÖÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¡×¤òË½Ïª¡£¿®»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡ÖºÇ°¡ª¥Ð¥é¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊ°³´¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç3,40Âå¤ÎÀ¤Âå¤¬»Ï¤á¤¿¤¤¤³¤È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¡Ö»ñ»º±¿ÍÑ¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤Î¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡£
¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤Þ¡¢µÊ±ì½ê¤È¤«³Ú²°¤Ç30Âå¤Î·Ý¿Í¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÏÃÂê¡£¡É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¿®»Ò¤µ¤ó¤â¡È³ô¤¬¤É¤¦¤Î¤È¤«¡¢²¿¤È¤«¥³¥¤¥ó¤È¤«¤Í¡Ä¡É¤ÈÁêÄÈ¡£¤¤ç¤ó¤Á¤£¤µ¤ó¤â¡È¤É¤ì¤¬¤¤¤¤¤«¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Ê¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡É¤ÈÏÃ¤·¡¢·Ý¿Í¤ÎºÇ¶á¤Î´Ø¿´¤´¤È¤Ï¡¢Àì¤é¡Ö»ñ»º±¿ÍÑ¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÀèÆü¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸µAKB48¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤µ¤ó¤È¤Î¡ÖÇ¯Æâ·ëº§¡×¤Î²ÄÇ½À¤òÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÊóÆ»°Ê¹ß¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Îµî¤êºÝ¡¢µ¼Ô¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡È¡Ê·ëº§¡Ë¤·¤Æ¤Í¤§¤ó¤À¤è¡ª¡É¡È¤·¤Æ¤Í¤§¤ó¤À¤è¡ª¡É¤È¤¹¤«¤µ¤º£²²óÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¿®»Ò¤µ¤ó¤È¤¤ç¤ó¤Á¤£¤µ¤ó¤¬À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¦¾ìÌÌ¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÇ¯Æâ¤Î·ëº§¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤·¡Ê·ëº§¡Ë¤·¤¿¤é¡¢µ¿ÏÇ°Ê¾å¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤è¡ªÊÑ¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡ª¡É¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÃæÈøÌÀ·Ä¤µ¤ó¡¢ËÜÅÄË¾·ë¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û