¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÇ¤Ò¤í¤·¤¬£¸Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Ç¤Ï¥Þ¥é¥½¥óÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢£²£°£±£±Ç¯¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¡££±£²Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ï¡¢»ñ³Ê¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£¶Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ë¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡Ç¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖµìÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤éÍèÆü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤Ë¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡º£¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¡£¤¤¤ÞÍèÆüÃæ¤Ç¤¹¤«¤é¡£½Ð²Ô¤®Ãæ¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Öº£¤Ï¤â¤¦ÂåÉ½Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Í¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤ò°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î±Ê½»¸¢¤ò¼è¤Ã¤Æ¡£º£¡¢´ðËÜ¤³¤Ã¤Á¤ËÊë¤é¤·¤Æ¡Ä¡¢À¸³è¤·¤Æ¤Æ¡£¤Ç¡¢¤Þ¤¢£±Ç¯¤Ë²¿²ó¤«¡¢¡Ê¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«Âç²ñ¤Ë½Ð¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡ÅÚ²°¿Ç·¤¬¡Ö±Ê½»¸¢¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¡¡ÆüËÜ¤Î¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Ç¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ»Å»ö¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£