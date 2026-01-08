ロックバンド「実験台モルモット」「ハイダンシークドロシー」「廻想列車に僕と猫」のボーカルのほか、モデルやタレントとしても活動する谷琢磨さんが2026年1月7日、Xで【手の血管を取った話】を公開し、波紋を広げている。

「手に浮き出た血管を取る手術があります」

ミュージシャンとして活躍するほか、ロリィタ女装モデルとしても活動する谷さん。2児の父親でもあることから、ネット上でも「リアル美少女お父さん」などと話題になった。SNSでは、美容整形に関する体験談なども発信している。

7日の投稿では、「意外と知られていませんが、手に浮き出た血管を取る『ハンドベイン』という手術があります」とし、手の甲に浮き出た血管を切除する美容整形手術を受けたことを報告した。

谷さんはかつて「13kgのダイエットに成功した」ことで手の甲の血管が気になるようになり手術を受けたと明かし、「そこまでしなくても、と感じる方もいらっしゃるかと思いますが、『人に手を見られるのが怖い』と悩んでいる方への心のケアとしての選択肢の一つになるかと思いましたので共有しました」と説明。手術を受けた手と受けていない手を並べた写真を公開していた。

「美容の手術はすべて、身体に良いか悪いかと問われればきっと悪い」

続く投稿では、「もちろん血管を取るなんて大きな事ですので、術前にしっかり説明を受け、メリットとデメリットについて学びました」とも明かし、「点滴など針を刺す静脈の複数確保、長期的に見て新たな血管が生まれるので、その時にまたどうするかなども含め安全を第一に考えたご提案を頂きたくさん話し合い、私の判断で施術をお願いしました」とも振り返った。

「皆さま仰る通り美容の手術はすべて、身体に良いか悪いかと問われればきっと悪いですよね」としつつ、「施術により心が軽くなる事としっかり天秤に掛けて、それを一緒に悩んでくださる信頼できる先生と出会える事が一番大切だと思います」としていた。

医療関係者らからも心配の声

谷さんの投稿をめぐっては、「一線を越えた手法は、安易に公開しないほうがいいと思います」「"非必須血管"って医療的な用語ではなく美容の世界で使われてる言葉のようですね なので健康に問題ないと言い切るのは問題ないのだろうか」など、困惑の声も上がった。

医療関係者からも疑問の声が上がった。

医師で小説家の知念実希人さんは、谷さんの投稿を引用し「手背の静脈は、救急などで緊急で点滴ラインを確保しなければいけないときに使用するし、手術でも手背静脈で点滴ラインを取るのが基本だから、取らないほうがいいと思う......」と投稿。

「将来、いざという時に命を左右する可能性があるし......」と懸念を示していた。

「私の言葉が足りず皆さまに不快な思いをさせてしまいました」

谷さんは批判の声を受け、8日に「手の手術に関しまして私の言葉が足りず皆さまに不快な思いをさせてしまいましたこと、深くお詫びいたします」と謝罪し、具体的な情報をまとめていた投稿を削除した。

「こちらは広告ではなく私の体験談でしたため、自分の感じた目線だけ書いてしまい、病院の適切な対応、安全を第一に施術して頂いた詳細がなく誤解を与えてしまうため削除させていただきますね」とした。

過度な批判に対しては、「お医者様からリスクのお話をきちんと説明頂いた上で私の判断で施術してもらいましたので、病院への批判はどうかご遠慮ください」と呼びかけている。