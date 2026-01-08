血液型×タロット占い◆2026年1月の運勢「A型」のあなたは「規則正しい生活」がカギ!? 運気と開運ポイントをチェック
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年1月の運勢占い。TOKYO FM＋では、2026年の運勢、今日の運勢、今週の運勢、今月の運勢、心理テストなどを配信しています。
本記事では、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが、血液型とタロットカードを組み合わせて今月の運気を占った結果を紹介します。2026年のスタートを切る1月。あなたの運勢はどう動くのでしょうか？
■A型：節制（正位置）
公私のバランスが整い、体調も上向く時期です。極端な方法を選ばなくても、体に優しいことをできる範囲で続けるだけで、体調は確実に応えてくれます。規則正しい生活を心がけることが、回復を支える大きな鍵となるでしょう。
■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）
2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、2万件以上のサービスの中からランキング1位を獲得。高いリピート率を誇る。第六感の精度や占術だけでなく、SNSマーケティング、教育塾の経営、資産形成、行動心理学など、幅広い経験を背景に持つ。抽象的なメッセージに留まらない、具体的で実践的な指針を伝えるスタイルが支持されている。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
