ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは８日、次節の首位・埼玉戦（１０日・熊谷）に向けて、静岡・磐田市内で公開練習を行った。

この日、ベンチ入りメンバーも発表された。近大出身のルーキー・稲場巧が右プロップとして２試合連続で先発する。昨季はアーリーエントリー（卒業前に内定チームの公式戦に出場できる制度）でプレーオフを含む３試合に出場。今季もＢＬ東京戦に途中出場し、前節の浦安戦では初めてスタメンを任されて、自己最長の５８分間プレー。「スクラムで勢いを出せたと思う」と振り返った。

埼玉戦は「すごく楽しみです！」と胸を躍らせている。ＦＷにはジャック・コーネルセンやベン・ガンターら日本代表がそろい、「クレイグ・ミラー選手は中学時代からテレビで見て『すげえなあー』と思っていました。そんな人たちと戦える」と目を細めた。埼玉の強力メンバーにＦＷ戦で臆することなく食らいつき、存在をアピールできれば「日本代表も近づくと思うんです」。

レヴズは現在２連敗中で現在７位。チームにとっても大事な試合になる。「童顔過ぎるので」と、あごひげを伸ばすことにも挑戦中。藤井雄一郎監督も「経験を積んでほしい」と期待する２３歳の若武者が、得意のスクラムで埼玉を押し込む。