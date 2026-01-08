ドル円１５６．５５近辺、ユーロドル１．１６８０近辺＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円は156.55近辺、ユーロドルは1.1680近辺で推移している。ドル円は前日NY終値156.76レベルを挟んだ上下動となっている。東京午前には156.95近辺に高値を伸ばしたが、その後は売りに転じており、足元で安値を156.50近辺まで広げている。本邦実質賃金の大幅低下が日本売り的な円売り圧力となる一方で、中国との関係悪化がリスク警戒的な円買い圧力となっている。ドル円相場は方向性が錯綜している。



ユーロ円も182.78-183.25までのレンジで円安から円高に振れている。そのなかでユーロドルは1.1673-1.1683レンジとほとんど動いていない。円相場主導の展開になっている。



USD/JPY 156.56 EUR/JPY 182.89 EUR/USD 1.1681

外部サイト