有馬記念８着のエキサイトバイオは、招待を受諾したレッドシーターフハンデ（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝３０００メートル）でクリスチャン・デムーロ騎手と新コンビを組む。マイルＣＳ３着のウォーターリヒトは引き続き高杉吏麒騎手で東京新聞杯（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）に向かう。

サンクフルＳを制したローランドバローズは中山記念（３月１日、中山）で重賞初Ｖを狙う。鞍上は岩田康誠騎手。エリザベス女王杯５着のココナッツブラウンは北村友一騎手で小倉牝馬Ｓ（１月２４日、小倉）へ。

京都金杯６着のヤンキーバローズは阪急杯（２月２１日、阪神）に向かう。京阪杯１０着のメイショウソラフネも同レースに参戦。２０２４年のコリアスプリントを出走取消となった後、長期休養していたケイアイドリーは根岸Ｓ（２月１日、東京）で復帰する。

万葉Ｓ３着のブレイヴロッカーはダイヤモンドＳ（２月２１日、東京）に転戦。同７着のメイショウブレゲは京都記念（２月１５日、京都）を視野に入れる。まほろばＳ１１着のダンツエランは北九州短距離Ｓ（２月１５日、小倉）に向かう。京阪杯６着のアブキールベイは吉村誠之助騎手とのコンビ継続でシルクロードＳ（２月１日、京都）へ。

昨年１２月２０日の阪神で未勝利を勝ったサトノセプターはこぶし賞（２月１４日、京都）を視野。同２８日の阪神で初勝利を挙げたデアヴェローチェは北村友一騎手でエルフィンＳ（２月７日、京都）に向かう。