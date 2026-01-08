楽天・三木肇監督が８日、「楽天モバイル 最強パーク宮城」の室内練習場で行われた新人合同自主トレ初日を視察した。

はつらつと動く新人選手たちの様子をチェック。指揮官は「みんな緊張感のある顔で、これだけたくさんの方が集まる中でやるのもなかなかないと思うので、いよいよスタートっていうところで、いろんなことを思いながら今日を過ごしてるのかな」と思いやった。

ルーキーたちの本格的なプロ生活がいよいよ始動。三木監督は「すぐに活躍してほしいですし、育成の選手たちは支配下を目指して努力してもらいたいですけど、今までやってきたものも大事にしながらプロ野球という新しい環境でいろんなことを経験して、まずはこの１年を実りある、いろんな経験と成功、失敗しながら将来に生きるような１年にしてもらいたい」と願う。

新人合同自主トレは２月から始まる春季キャンプに向けて重要な時間になる。「評価されて、いいものを持っているからドラフトに指名されたと思いますので、まずは自分たちができることをしっかり表現できるように体づくりと気持ちの準備というところで、この１月はいい期間を過ごしてもらえたらなと思います」と力を込めた。