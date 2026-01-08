俳優の松田龍平（42）が8日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。元妻・太田莉菜（37）との間にできた16歳になる長女への思いを明かす場面があった。

司会の黒柳徹子から「私生活では父親として奮闘してる？」と振られた松田は「僕が、初めて親になったのは25の時かな。今、娘が高校1年生で」と告白。「16の娘と、再婚して今3歳の息子がいます」と2人の子供たちについて触れた。

「実際に父親になってみて、想像していたのとは違うなってことありました？」と聞かれた松田は「あんまり結婚することだったり、父親になることを考えたことがなくて、気づいたらなっていたような。だから父親になりながら、いろいろと自分も成長してきたと思うし、その分、苦労をかけたなという気持ちもありますし。（娘に？）はい」と話した。

「気概はちょっと足りなかったと思います。父親になるという」と続けると、黒柳は「本当、今あります？」と確認。松田は「今もあんまりないんですけど」ともらしつつ「いやでも、前よりは、昔よりは少しはやらないといけないことがあるなと」とした。

妻でモデルのモーガン茉愛羅については「凄く優しくて、大変だーって言いながら（子育てを）凄い頑張ってくれてますね」と感謝した。

松田は昭和を代表する松田優作さん（享年40）と女優・松田美由紀の長男。弟は俳優の松田翔太、妹はアーティストの松田ゆう姫。2021年10月にモーガン茉愛羅と再婚。22年3月に長男が誕生。前妻との間に、16歳の長女もいる。