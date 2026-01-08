8日昼前、東京・大田区のマンションの一室で40代くらいの男性が血だらけで死亡しているのが見つかりました。警視庁は事件の可能性があるとみて詳しく調べています。現場から中継です。

白いマンションの一室で男性の遺体が見つかりました。現場の前には規制線が張られているほか、多くの警察車両が止まっていて物々しい雰囲気となっています。

捜査関係者によりますと、8日午前10時半ごろ、大田区大森北のマンションの一室で「連絡が取れない友人宅に行ったがカギがなくて部屋に入れない」と110番通報がありました。およそ1時間後、通報した知人や警察官が合鍵を使って部屋に入ったところ、男性が血だらけの状態で倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。

「まだ実感はないですけど、大勢で来ているのを見ると怖いなと思います」

死亡したのはこの部屋に住む40代の男性とみられ、知人らと食事にいく予定だったにもかかわらず男性が現れなかったため、自宅に向かったところ倒れているのが見つかったということです。

現場の部屋は施錠されていました。男性は6日午後7時頃、自宅に帰る様子が確認されていて警視庁はその後、何らかの事件に巻き込まれた可能性があるとみて、詳しく調べています。