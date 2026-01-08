お笑いタレントの宮川大輔（53）が、7日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）に出演。100円ショップで購入して愛用しているものを明かした。

同番組では「DAISOで関西人が選んだ人気商品ベスト10を探せ！」として、売れ筋商品のランキングを当てるクイズを実施。「皆さん行かれますか？」と聞かれた宮川は、「僕は釣りをするんで、ダイソーにルアーとかも売ってるんですよ」と説明。共演者からは「へーっ！」と驚きの声が上がった。

MCの「見取り図」盛山晋太郎が「ちゃんと効果あるんですか」と質問すると、宮川は「ホンマに釣れる」と力説。「100円やと釣れなさそうやん。けどダイソーのはいい。釣れる」と太鼓判を押すと、「メッセンジャー」黒田有は「へぇ〜、面白いな」と感心した。

そして黒田が「100均一やからってバカにできへんってことでしょ？」と納得しつつ、「なんか化粧品も、今物凄い流行ってるんでしょ？」と、同局・山崎香佳アナウンサーに話を振ると、山崎アナは「メーク道具も最初は少なかったんですけど、人気でどんどんブースが増えていって、ブラシもフワフワで」と説明。「他のよりもむしろ、“ダイソーのほうがいい”ってなってます」と解説していた。