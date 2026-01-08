ゆってぃ、豆腐ケーキにがっつく愛娘の近影を公開「おててが可愛い」 1歳の誕生日を報告
お笑い芸人のゆってぃ（48）が7日、自身のインスタグラムを更新。昨年1月に誕生した長女が誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】「おててが可愛い」豆腐ケーキにがっつく愛娘の近影を公開したゆってぃ
ゆってぃは「一歳の誕生日おめでとう!!」と祝福の言葉をつづり、「朝イチから嫁ってぃさんお手製のお豆腐ケーキをがっついておりました」と、妻でタレントの石川あんな（35）が作った特製豆腐ケーキを夢中で食べる愛娘の写真を投稿。手づかみで一生懸命食べる愛らしい姿に、「これからも元気に沢山遊んで人生を一緒に楽しまさせてね！」と、父親としての優しいメッセージを送った。
コメント欄には「お誕生日おめでとうございます」「おててが可愛い」「元気にがっついて」「もう1歳早い！」「カワイイ姿」「スクスクと素敵な女の子になりますように...」などの声が寄せられている。
ゆってぃは石川と2022年3月に結婚。25年1月に第1子長女を出産したことを公表していた。
