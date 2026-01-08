日本ハム・万波中正外野手が８日、鎌ケ谷スタジアムで自主トレを公開し、キャッチボールやティー打撃などで汗を流した。今オフは例年より２〜３週間早い１１月中から本格的なトレーニングをスタート。筋力トレーニングの割合も基礎的な部分を増やして体はひと回り大きくなり「体の感じはかなりいい。過去最高の自分で絶対キャンプインを迎えたい。キャンプの頭から全力でいける準備をしている」と力を込めた。

体に加えて、道具もブラッシュアップした。バットはこれまでより０・７５インチ（約１・９センチ）長い３４・２５インチ（約８７センチ）、３０グラム重い９１０グラムの仕様に変更。「長くて重くしたバットをちゃんと扱い切るところを目指して」と説明した。目指すのはやはりアーチ量産。「ホームランをどれだけ打てるか。３０発も４０発も５０発ももちろん意識していきたい。（３０本塁打は）絶対クリアしなきゃいけない数字」と話した。

グラブもゴールデングラブ賞を初受賞した２０２３年と同様の形に。「強い打球に持っていかれないようなイメージ」とウエブ（網）の部分を深くした。「もう１回、守備とちゃんと向き合ってやろうと」と明かし、ゴールデングラブ賞の奪回にも「取り直さなきゃいけないと思う。自分の一番の個性だと思っているので」と意欲を見せた。