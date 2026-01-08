¡Ö»º¤ó¤Ç¤Ê¤¤Ä¹ÃË¤«¤è¡×²È»ö´ÝÅê¤²¤Ç´¶¼Õ¥¼¥í¤Î¡Ö²¶¤«¤ï¤¤¤½¤¦É×¡×¤ËÆÉ¼Ô¤«¤éÅÜ¤ê¤ÎÅ´ÄÈ¤¬»¦Åþ¡ª
¶¦Æ¯¤¤ÇË»¤·¤¤Ä«¡¢°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤Ã¤¿Ä«¿©¤Ë´¶¼Õ¤â¤»¤º¡Ö¥Ñ¥ó¤Îµ¤Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡©¤½¤ó¤Ê¿È¾¡¼ê¤¹¤®¤ëÉ×¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¡Ö¥¦¥¶¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»º¤ó¤Ç¤Ê¤¤Ä¹ÃË¤«¤è¡×¤ÈÈóÆñ¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿¤«¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö²¶¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö²¶¤¬°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¡×¤ÈÈï³²¼Ô°Õ¼±¤òÁ´³«¤Ë¤¹¤ëÉ×¤È¤Î¡¢Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¼«¾Î¡¦Âç¹õÃì¤ÎÉ×¤¬»µ¤»¶¤é¤¹¡ÈÉÔµ¡·ù¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡É¤Ë¡¢ºÊ¤Î¿´¤¬ÀÅ¤«¤ËÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£
¢£¡Ö²¶¤À¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¼«Ê¬¤À¤±¡ÈÈï³²¼ÔÌÌ¡É¤ÎÉ×¤Ë¥¤¥é¥Ã
¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ×¤Ï¡¢²¿¤«ÉÔÅÔ¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö²¶¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö²¶¤¬°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¡×¤ÈÈï³²¼Ô°Õ¼±Á´³«¡£»Å»ö¤«¤éµ¢¤ì¤Ð¥½¥Õ¥¡¤ÇµÙ¤ß¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ëºÊ¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢¤¤¤«¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà¤Î¸ÀÆ°¤òÉ¬»à¤Ë¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤À¤³¦¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇºá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î´Å¤ä¤«¤·¤¬É×¤Î¡ÈÈá·à¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¾É¸õ·²¡É¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÄ«¡¢ºÊ¤¬»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿¾Æ¤µû¤È¤ªÌ£Á¹½Á¤ÎÏÂÄ«¿©¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿É×¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥È¡¼¥¹¥È¤Îµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î°ì¸À¤â¤Ê¤¯ÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ºÊ¤¬¡Ö¤»¤á¤ÆÁ°¤ÎÆü¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊÖ¤»¤Ð¡¢¡Ö²¶¤Ï°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤À¤¾¡ª¤â¤Ã¤ÈÂº½Å¤·¤í¡ª¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕ¥®¥ì¡£
¼«Ê¬¤Ï²È»ö¤â°é»ù¤â°ìÀÚ¼êÅÁ¤ï¤º¡¢¤¿¤À¡È²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡Ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¶¦Æ¯¤¡Ë¡É¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤À¤±¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ëÉ×¡Ä¡£
¢£ÏÃ¤·¹ç¤¨¤Ð¡ÈµÕ¥®¥ì¡É¤«¡ÈÏÀÅÀ¤º¤é¤·¡É
Êª¸ì¤ÎÃæÈ×¤«¤é¤Ï¡¢É×¤Î¡Ö²¶¤«¤ï¤¤¤½¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤¬¤µ¤é¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¡£²È·×¤âÉéÃ´¤·¡¢°é»ù¤â¥ï¥ó¥ª¥Ú¾õÂÖ¤ÎºÊ¤ò¡¢É×¤Ï¡Ö²¶¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë²Ã³²¼Ô¡×°·¤¤¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÊâ¤ß´ó¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡¢¤¹¤êÂØ¤ï¤ëÀÕÇ¤¡£ºÊ¤Î¿´¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡ÈÎä¤á¤¿´¶¾ð¡É¤¬²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«°¦¤»¤Ê¤¤¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤ÊËÍ¤Á¤ã¤ó¡×É×¤ËÂÐ¤·¡¢ºÊ¤¬²¼¤¹ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤È¤Ï-¡©Î¥º§¸å¤â¤Ê¤ª¼«Ê¬¸ì¤ê¤òÂ³¤±¤ëÉ×¤Î¡¢³ê·Î¤ÇÈéÆù¤Ê¸åÆüÃÌ¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂÏÃ¥Ù¡¼¥¹¤À¤«¤é¤³¤½¶»¤Ë»É¤µ¤ë¡¢¼«¶È¼«ÆÀ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤¼¤Ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸µ¤Ë¡¢2024Ç¯¤è¤ê¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¤Þ¤º¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÅØÎÏ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡ÖÂç¹õÃì¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÉ×¤Ø¤Î¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£
¡¦¥È¡¼¥¹¥È¿©¤Ù¤¿¤¤ã30Ê¬Áá¤¯µ¯¤¤Æ¹¥¤¤ÊÊª¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¿¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¸ý¤ò³«¤¯¤Ê¤è¡£ºÊ¤¬Ë»¤·¤¤Ãæ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä«¿©¤Ë¥±¥ÁÉÕ¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆÍ¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¦¡Ö¤Ï¤¡¡¢²¶¤Ã¤Æ¤Ê¡¼¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡£¡×¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¥¹¥²¤§¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¡£Èá·à¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¾É¸õ·²¡©
¤Þ¤¿¡¢¸½Âå¤Î¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤Î¤¢¤êÊý¤ä¡¢É×¤Î¡Ö¾¼ÏÂ¤Ê´¶³Ð¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÎäÀÅ¤Ê»ØÅ¦¤Ç¤¹¡£
¡¦Ä«¤´¤Ï¤ó¤ËÇò¤¤¸æÈÓ¤Ë¤ªÌ£Á¹½Á¤Ë¾Æ¤µû¡¢½Ð¤·¤ÆÌã¤¨¤ë¤Ê¤ó¤ÆìÔÂô¤Î¶Ë¤ß¡£ºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤ÏÊ¸¶ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ðËÜ¤¬½ÐÍè¤Æ¤Ê¤¤¡£
¡¦Âç¹õÃì¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ËÜÊª¤ÎÂç¹õÃì¤Î¤¢¤ë²È¤ò·ú¤Æ¤Æ°Ý»ý´ÉÍý¤â¤ä¤Ã¤Æ¤«¤éÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤·¤é¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂÑ¤¨Â³¤±¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ø¤ÎÆ±¾ð¤È¡¢É×¤Î¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¡×¤òÍ½¸«¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ²ñ¤¨¤ë¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´Á³¹½¤ï¤Ê¤¤¤Í¡¢¤³¤ÎÃ¶Æá¤Ê¤é¡£°ø²Ì±þÊó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤Ê¤ë·ë²Ì¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¦°ì²ó±ü¤µ¤ó¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ë»öÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÎÉ¤¤¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤¬Ç¡²¿¤Ë¤¹¤Ã¤È¤³¤É¤Ã¤³¤¤¤«Ê¬¤«¤ë¤«¤é¤µ¡£
¡Ö²¶¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼öÊ¸¤ò¾§¤¨Â³¤±¡¢²ÈÂ²¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯É×¡£¤½¤ÎÈï³²¼Ô°Õ¼±¤Î²Ì¤Æ¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µß¤¤¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¸ÉÆÈ¤«¡£ÁÔÀä¤ÊÉ×ÉØ¤ÎµÏ¿¡£¤½¤ÎÈéÆù¤Ê·ëËö¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ì¡²è¡ÖÉ×¤Ïº£Æü¤â¼«Ê¬¤¬²Ä°¥ÁÛ¡×
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)