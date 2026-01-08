女優松嶋菜々子（52）が8日、東京・港区のテレビ朝日本社で、主演する同局ドラマ「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」（木曜午後9時）初回放送当日記者会見に出席した。

同作は国税局の松嶋演じるすご腕調査官米田正子が、クセ者ぞろいの仲間とともに「厄介な脱税事件」を専門に扱う新部署“ザッコク”こと複雑国税事案処理室で、悪徳脱税者を成敗していく痛快ドラマ。

この日、佐野勇斗（27）、長濱ねる（27）、高橋克実（64）、大地真央（69）も登壇した。松嶋と佐野は、昨年大みそか放送のNHK紅白歌合戦での一幕を明かした。佐野はM!LKとして初出場、松嶋は審査員として出演した。佐野は「グループの歌唱が審査員の皆さまの前からスタートで、松嶋さんの目の前からのスタートだった」と切り出すと、「初めてなのですごく緊張していたんですけど、始まる直前に松嶋さんと目が合って。それでもう最高のパフォーマンスができました」。

松嶋は「本当に忙しくて、ドラマのスケジュールをこなしながら、さらにほかの番組もたくさん出ていらっしゃったので」とすると、「身体が心配で頑張ってるなと思いながら、応援していました」と、小さくガッツポーズも披露した。