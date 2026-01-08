現在公開中のMrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』と、ドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』の2作品累計興行収入が20億円を突破した。

本作は、2025年11月28日より公開されている、Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年記念ライブ『FJORD』のライブフィルムと、彼らの“今”と“その先”を追ったドキュメンタリー映画の2作品。日本人アーティスト初となる“2作同時公開”およびライブフィルムの“IMAX上映”でも話題となった。

公開41日目となる2026年1月7日時点で、『FJORD』は動員約41万人、興行収入約13億6000万円、『THE ORIGIN』は動員約44万人、興行収入約6億5000万円を記録。2作品合わせての総動員数は85万人、累計興行収入は20億円を突破した。

Mrs. GREEN APPLEは、『第67回輝く！日本レコード大賞』（TBS系）では「ダーリン」が大賞を受賞し、バンド史上初となる3年連続の大賞受賞を達成。さらに、『第76回NHK紅白歌合戦』では白組のトリを務めた。

（文＝リアルサウンド編集部）