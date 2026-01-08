大泉 洋が、新曲「陽炎」を1月25日に配信リリース。あわせて、同楽曲が1月11日より放送開始となるTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』（CBC／TBS系）のエンディングテーマに決定した。

自身初のアニメタイアップとなる同楽曲は、玉置浩二の楽曲提供による“喪失と再生”をテーマにしたミディアムナンバー。2023年10月にリリースされた「あの空に立つ塔のように」以来の再タッグが実現した。歌詞は、大切なものを失いながらも前を向いて歩いていくこと、一緒に消えてしまいたいという衝動を抑え、それでも生きていかなければならないという、作品からインスパイアを受けたものとなっている。

また、iTunesプレオーダーキャンペーンが本日よりスタート。iTunesにて同楽曲をダウンロード予約すると、抽選で50名に「陽炎」ジャケットキーホルダーがプレゼントされる。同時に、Pre-add／Pre-saveキャンペーンも開始。Apple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Music、LINE MUSICにて同楽曲をストリーミング予約すると、もれなくデジタル千社札がプレゼントされる。

＜大泉 洋 コメント＞

今回、江戸時代の火消しの物語ということから、『炎』というモチーフがこのアニメとリンクするのではないかと感じ、『陽炎』というタイトルにしました。

アニメの台本を読ませていただき、江戸という時代の全てを巻き込んで描いていくスケールの大きな物語に強く引き込まれていきました。

楽曲から感じる物悲しさや寂しさと、アニメ「火喰鳥」で描かれる、火事によって失われてしまう「喪失感」。火事によっていろんなものを失っても、それでも前を向き、必死に生き抜いていこうとする「人間の強さ」。そうした感情を重ね合わせながら作詞させていただきました。

ぜひアニメ「火喰鳥」と共に新曲「陽炎」も楽しんでいただければと思います。

＜玉置浩二 コメント＞

歌うのは、大泉洋。北海道。

しんしんと降り積もる雪の中で、温めあう二人、、。

切なくて、ちょっと哀しいけど

そんなメロディーが浮かんだ、、。

アレンジと歌詞、そして大泉洋の歌声

アップテンポなリズムになった！

希望の光が見えて、この曲が蘇った！

ありがとう、洋ちゃん。

玉置浩二

（文＝リアルサウンド編集部）