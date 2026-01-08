にんじん×とり肉でこっくりおいしい、冬のおかずレシピ2選


ゆっくりと煮ものや蒸し煮をするのに良い季節がやってきました。煮もののメリットは、火にかけた後はしばらく様子見しているだけで、手の込んだような味しみおかずが仕上がってしまうところにあるでしょう。今回は、にんじんととり肉を使った、バター風味の蒸し煮と、台湾の定番煮ものをご紹介します！

■とり肉とにんじんのバター蒸し

ひらひらにんじんに味がしっかりしみこむ

【材料】(2人分)

・にんじん …1と1/2本(約225g)

・とりもも肉 …大1枚(約300g)

・玉ねぎ …1/2個

・酒　

・塩　

・粗びき黒こしょう　

・バター

【作り方】

1. にんじんは皮むき器で縦に薄く削る。玉ねぎはすりおろし、とり肉は一口大に切る。

2. 鍋に玉ねぎ、とり肉、にんじんを順に入れ、酒大さじ3、塩小さじ1/2、粗びき黒こしょう少々をふり、バター20gをのせてふたをする。中火にかけ、約8分蒸し煮にする。

(1人分404kcal/塩分2.1g　レシピ考案／牛尾理恵)

■麻油鶏（マーヨージー）

とり肉×ごま油で台湾の定番メニュー

【材料】(2人分)

・にんじん …1本

・とりもも肉 …1枚(250〜300g)

・しょうがの薄切り …2かけ分

・塩　

・こしょう　

・ごま油　

・酒

【作り方】

1. とり肉は余分な脂を取り除いて6等分に切り、塩小さじ1/2、こしょう少々をもみ込んで約10分おく。にんじんは1cm厚さの輪切りにし、大きければ半分に切る。

2. フライパンにごま油大さじ4としょうがを入れて中火でさっと炒める。とり肉を皮目を下にして入れ、約3分焼く。

3. 肉の上下を返して酒1/2カップを静かに入れ、約1分煮立たせる。水1カップ、にんじん、塩小さじ1/3〜1/2を加える。煮立ったら弱火にし、約15分煮る。

4. 器に汁ごと盛り、好みでサラダ菜を添える。

(1人分480kcal/塩分2.6g　レシピ考案／小田真規子)

＊　＊　＊

煮たり蒸したりしている時間は、キッチンで材料と調味料のおいしそうな香りを楽しめる貴重な時間。毎日のごはん作りを頑張る自分を少し労わりながら、こっくりコトコト煮込む音も含めてお料理を楽しんでみてくださいね。

レシピ考案／牛尾理恵、小田真規子　撮影／邑口京一郎、飯貝拓司

栄養計算／スタジオ食　編集協力／田子直美

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。

文／中田蜜柑