映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）に出演する目黒蓮と浜辺美波が、雑誌『BARFOUT!』2026年2月号（1月22日発売）の表紙に登場することが発表された。あわせて公式SNSでは表紙ビジュアルも公開され、注目を集めている。

■物語の余韻を感じさせる、目黒蓮＆浜辺美波の静かな2ショット

公開された表紙では、目黒と浜辺が寄り添うように並び、柔らかなトーンの背景の中で静かに佇んでいる。

目黒は、レース素材のベージュのシアートップスを着用し、繊細な生地越しに肌がほんのりと透ける装い。ツヤのある黒髪をナチュラルに下ろしたヘアスタイルで、シャープなフェイスラインと凛とした眼差しが際立っている。

一方の浜辺は、ホワイトの光沢感あるトップス姿。前髪を揃えたヘアスタイルで、落ち着いた表情を浮かべ、透明感あふれる佇まいを見せている。

「物語の途中に立ち会ったような、記憶に残る1枚」と紹介されている通り、静謐な空気感が漂う、印象的なビジュアルだ。

投稿によると、今号では映画『ほどなく、お別れです』を中心に、ふたりそれぞれの想いを丁寧に掘り下げたインタビューも掲載されるという。

SNSでは「セクシーなのに儚げ」「美しすぎてうっとり」「めっちゃイケメン」「ビジュ最高」「色気ダダ漏れ」といった声が寄せられ、表紙解禁直後から大きな反響が広がっている。

