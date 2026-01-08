嵐の公式Instagramが更新され、2007年にリリースされた「We can make it !」のジャケット写真が公開された。

【写真】懐かしさが漂う嵐5人のモノクロショット【動画】嵐「We can make it !」MV

■嵐「We can make it !」ジャケ写に「懐かしすぎる」と反響

「We can make it !」は、松本潤が主演を務めたドラマ『バンビ～ノ！』の主題歌。

1枚目は通常版のジャケット写真。大野智の肩に腕をかけ、もう片方の手を櫻井翔の肩に回す二宮和也。そんな二宮の肩に腕をかける松本潤、そして相葉雅紀の5人がギュッと重なるように寄った姿が印象的なモノクロショットとなっている。楽曲タイトルの「！」は、イタリアンレストランを舞台にしたドラマにちなみ、イタリア国旗の緑・白・赤で彩られている。

2枚目はカラーショット。モノクロショットとはポーズも異なり、それぞれが力強い視線をカメラに向けている。5人は異なる柄ネクタイをつけ、ベストや柄シャツをレイヤードした衣装の細かな部分まで確認することができる。

投稿には「懐かしすぎる」「ミルクティーヘアのあいばくん、どう考えても最強」「みんなビジュ良すぎて滅」「もうずーっと全盛期なのよね」「衣装もステキ」「全員のビジュ最強」「翔くんのえりあし長めの外はねスタイルは最強」「MVの衣装も良かった」など、ファンから様々な感想が寄せられている。

■動画：嵐「We can make it !」MV