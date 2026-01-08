『週刊ナイナイミュージック』（フジテレビ系）の公式SNSが更新され、Snow Manの深澤辰哉と向井康二のオフショットが公開された。

同番組では、2025年12月に放送された『FNS歌謡祭 第1夜』の当日、フジテレビのタレントクロークに「やべっち寿司」を出店。『FNS歌謡祭』に出演した豪華アーティストが訪れる様子を、1月7日と14日の2週にわたって放送する。

■黒衣装で“カリスマックスポーズ”をきめる深澤辰哉＆向井康二

投稿では、番組セット内で撮影された深澤と向井、ナインティナインの岡村隆史、矢部浩之の集合ショットが披露された。深澤、向井、岡村は薬指を折る“カリスマックス”ポーズを決めている。

深澤と向井は、ブラックを基調としたジャケットスタイルで登場。センター分けのシャープなヘアで、クールな視線を向ける姿が印象的だ。

■和やかな空気が伝わる笑顔ショットも

さらに、別投稿では4人の笑顔ショットも公開された。向井と深澤はリラックスした表情で並び、現場の和やかな空気感が伝わってくる1枚となっている。

SNSでは「ふかこじ双子すぎる」「爆イケ」「美しい～」「ビジュ爆発」「神ビジュ」「ふっかの手と指の美しさが際立ってる」「眼福」といった声が相次いでいる。

