放電精密加工研究所 <6469> [東証Ｓ] が1月8日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比2.8倍の7億9400万円に急拡大し、通期計画の7億0800万円に対する進捗率が112.1％とすでに上回り、さらに5年平均の62.5％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常損益は8600万円の赤字(前年同期は3億6200万円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比54.9％増の2億2300万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.5％→7.1％に改善した。



株探ニュース

