スピードスケート・ショートトラックの日本代表が8日、長野県南佐久郡で公開練習を行った。

ミラノ・コルティナ五輪の開幕まで1カ月を切った中、選手たちは氷上でのトレーニングに加えてバイクマシンをこぐメニューなどを消化。12月の全日本選手権で3冠を達成して初の五輪切符を手にした長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）も精力的に汗を流した。

長森は洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」に所属し、オフにはフィナンシェ作りに携わる。ゴルフも日本ジュニア選手権に出場し、プロテストを受けた経験もあるほどの腕前。今季は五輪選考の対象となるワールドツアーに派遣されていなかったが、全日本選手権の3冠で猛アピールし、大逆転で世界への道を切り開いた。

兵庫県出身で、かつてはフィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）と同じリンクで練習していた。その坂本も12月の全日本選手権を制して3大会連続五輪出場を決めた。全日本は応援に行きたかったが、練習と重なったために断念し、テレビの前で活躍を見届けた。

「今は（練習場所が）違う会場になってしまったけど、五輪の壮行会や決断式でお会いできると思うので。そこでしっかりと“ねえ、ねえ”と話しかけて（笑い）。やっぱり凄くビッグな方なので、私も花織さんみたいになれるように頑張りたい」

自身も全日本の活躍があり、1000人程度だったインスタグラムのフォロワー数は3倍以上に増えた。急上昇した注目度の高さに「動揺もあったけど、うれしい。今はその時を楽しもうと思っています」と長森。全力で夢舞台に臨む。

ショートトラックの日本代表は500メートル、1000メートル、1500メートルの個人種目に加え、男子5000メートルリレー、女子3000メートルリレー、混合リレーに出場する。男女の各選手は以下の通り。

【男子】

・渡辺啓太（阪南大職）

・岩佐暖（きらぼし銀行）

・吉永一貴（トヨタ自動車）

・宮田将吾（日本通運）

【女子】

・平井亜実（トヨタ自動車）

・渡辺碧（トヨタ自動車）

・長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）

・中島未莉（トヨタ自動車）

・金井莉佳（日大）