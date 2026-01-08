プロ野球・巨人の丸佳浩選手が8日、ジャイアンツ球場で今年初練習を行い、ブルージェイズ入りを決めた岡本和真選手について「楽しみしかない」などと語りました。

年始に体調不良となった丸選手は、始動が少し遅れたものの、「許容範囲」とマシン打撃などで汗を流しました。「（体調は）もう大丈夫ですよ」と練習後に報道陣の取材に応じると、岡本選手のブルージェイズ入りについて「強豪チームに入るの楽しみですね。楽しみしかないでしょう」と語りました。

「発表のちょっと前に『決まりました』って（連絡が）。（本拠地が）めちゃくちゃ寒いじゃないかって。もともと体強いですけど、初めての環境だと思うので、ケガすんなよって（伝えました）」

ブルージェイズにはバーガーやゲレーロJr.など強打者がそろっていますが、岡本選手も魅力的な打者だと丸選手。「初年度から大谷くんくらいの活躍を求めるのは酷だと思うので、1年間、出続けながら、彼のすごい長所、あの打力にユーティリティー性があるのはすごい魅力。チームに欠かせない存在になってくれるんじゃないかなと思っています」と語りました。