【あすから】イ・ミンギが超エリート＆社会性ゼロの変わり者“捜査官”に 韓国ドラマ『クラッシュ 交通犯罪捜査チーム』テレビ初放送
俳優のイ・ミンギが主演する韓国ドラマ『クラッシュ 交通犯罪捜査チーム』（全12話）が、9日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週土曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）
【写真】交通犯罪捜査チームにイ・ミンギが加わる！
同作は交通犯罪捜査チームが絶妙なチームワークで無法者たちを検挙しまくる、痛快アクションコメディー。通称TCI（Traffic Crime Investigation）と呼ばれ署内ではまったく相手にされない交通犯罪捜査チームに、イ・ミンギ演じる超エリートで非の打ちどころのないルックスを持ちながら、社会性ゼロで運転もできない変わり者の捜査官・ヨンホが加わったことで、彼らの運命は変わり始める。
道路上の犯罪をリアルに描き、韓国で初めて交通犯罪に着目した期待の警察ドラマとなっている。
■あらすじ
世間とマスコミから注目される殺人事件よりもさらに多くの被害者を出している交通犯罪を取り締まる部署として存在する通称TCIと呼ばれる、交通犯罪捜査チームは、その地味な存在感から他のチームからは無視され、まったく相手にされていなかった。しかし、そんなチームのもとに、超エリートで非の打ちどころのないルックスを持ちながら、社会性ゼロで運転もできない変わり者の捜査官チャ・ヨンホ（イ・ミンギ）が加わったことで、彼らの運命は変わり始める…。
■キャスト
イ･ミンギ、クァク･ソニョン、ホ・ソンテ、イ･ホチョル、チェ・ムンヒ ほか
