¾¾°æ¼îÍýÆà¡¢¡Ö¶âÖ¢É÷·ëº§²ñ¸«¡×¤Î¾ì½ê¤Ë»ý¤¿¤ì¤¿µ¿Ìä¡ÄSKE48»þÂå¤«¤é¡Ö¥Î¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¤â¡È¹¬¤»Æ÷¤ï¤»¡É¤ËºÆÃíÌÜ
¡¡1·î7Æü¡¢¸µ¡ÖSKE48¡×¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç³èÌö¤¹¤ë5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBOYS AND MEN¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ü¥¤¥á¥ó¡Ë¤ÎÄÔËÜÃ£µ¬¤È·ëº§²ñ¸«¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ò·Þ¤¨¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï1·î1Æü¤Î¡ÖÃæÆü¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç·ëº§¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸åÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£È¯É½¤«¤é1½µ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¤ÏÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¡¢ÄÔËÜ¤µ¤ó¤Ï¥°¥ì¡¼¤ÎÃåÊª¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¶âÖ¢É÷¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ó¤Ç·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï2014Ç¯¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸òºÝ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï3Ç¯Á°¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÄÔËÜ¤µ¤ó¤«¤é2025Ç¯11·î¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡ØºÇ½é¤«¤é·ëº§Á°Äó¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢SNS¤Ç¤ÎÊó¹ð¤Ë¤È¤É¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡È¶âÖ¢É÷²ñ¸«¡É¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¥¿¥ì¥ó¥ÈÉ×ÉØ¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¡Ö¤¿¤Ä¡×¡Ö¤¸¤å¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¤¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔÌ¾¸Å²°¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÆ±»Î¤Î·ëº§¤À¤±¤É²ñ¸«Åìµþ¤Ç¤¹¤ë¤ó¤À¡£¡£¡£¡Õ
¡Ô¾¾°æ¼îÍýÆà¤Î·ëº§²ñ¸«ÅÔÆâ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤É¤Á¤é¤âÌ¾¸Å²°¤À¤·¤Æ¤Ã¤¤ê¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¡Êº£¤ÎÌ¾Á°¤òËº¤ì¤¿¡Ë¤È¤«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤«¤È¡Õ
¡ÔÆó¿Í¤È¤âµòÅÀ´ðËÜ¤ÏÌ¾¸Å²°¤ä¤·Ì¾¸Å²°¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢²ñ¸«¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾°æ¤Ï2008Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤ÇSKE48¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢ÄÔËÜ¤â¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë°Ê³°¤Ë¤â¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢SKE48¤È¤·¤ÆÄ¹¤é¤¯Ì¾¸Å²°¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÎÄÔËÜ¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ü¥¤¥á¥ó¤âÅì³¤ÃÏÊý¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Åìµþ¤Ç¤Î²ñ¸«¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¾¾°æ¤Ï11ºÐ¤ÇSKE48¤Î°ì´üÀ¸¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿Îø°¦ÊóÆ»¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÔËÜ¤È¤Î¸òºÝ¤â¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò´Ó¤¤¤¿¤¬¡¢¹¬¤»¤Ö¤ê¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2025Ç¯11·î¡¢X¾å¤Ç¾¾°æ¤µ¤ó¤ÎºÇ¶á¤Î³èÆ°¤ËÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤ò¤è¤»¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¢¥ó¥ÁÅê¹Æ¡É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡Ô¥Ð¥«ÌîÏº¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤è »ä¤Ï¡¢º£¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤Ç¤¹¤è¡Õ¤È¤ä¤ó¤ï¤êÃí°Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¹¬¤»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏÄÔËÜ¤µ¤ó¤È¸òºÝÃæ¤Ç¡¢Èà¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¤¿»þ´ü¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Î¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡²ñ¸«¤Ç¡¢¾¾°æ¤Ï¡Ö»ä¤Ð¤«¤êÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ä¤«¤é¤â¡ØÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´Ø·¸¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈÀ®Ä¹¡É¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£