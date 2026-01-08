京都は8日、城陽市内のサンガタウンで公開練習を行った。ゲーム形式など強度の高いトレーニングで汗。特別大会「百年構想リーグ」の開幕・神戸戦（2月6日）へ向けて、本格的な調整がスタートした。

昨年チームは3位。個人としてもJ1優秀選手賞を受賞したDF福田心之助は「良い意味で去年のことは忘れようと思っている。新たな自分を作っていきたい。チームの苦しい時も良い時も知っている身として引っ張っていかないといけない」と決意を新たにした。その上で“試合中の修正力、判断力”の向上を目標に掲げた。

「ミーティングでも言われたけど、僕たち選手が試合中に判断するのが大事。チョウさん（チョウ貴裁監督）の意見を押し切ってでも、戦術を変えられるぐらいの強さがないと優勝できないと思った」

チームコンセプトや規律を守りつつ、相手の出方や試合の流れによって、選手同士で微修正。試合の流れを読む力が必要になるが、積極的に意見を発信して牽引する立場になったと自覚している。

年末年始は地元・北海道ではなく、プロ生活で初めて京都で過ごし、体作りに励んだ。昨季は開幕前に負傷。復帰後もしばらく調子が上がらない時期が続いただけに「同じ過ちは繰り返したくない」と力を込めた。