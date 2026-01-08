「お正月に余ったおもち、どう食べきろう？」と悩んでいる方にこそ試してほしいのが、体に優しくしみる、あったかい甘味「ぜんざい」。小豆からじっくり煮ると聞くと手間がかかりそうですが、じつは工程はシンプル。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に自宅で簡単につくれる「ぜんざい」レシピを教えてもらいました。小豆本来の風味をしっかり味わえる、ホッとする一杯です。

余ったおもちで試したい、体にしみる「ぜんざい」レシピ

今回は、小豆をじっくり煮てつくる「ぜんざい」レシピを紹介します。

【写真】材料はこちら

甘さ控えめにすれば、毎日でも食べられる優しい味わいに。こんがり焼いたおもちをそえて、ホッひと息つく時間にいかがでしょう？

余った小豆はあんこにして、小豆バタートーストにアレンジしてもおいしいですよ。

●手づくりぜんざい

【材料（4人分）】

切りもち 4個（1人1個）

小豆（乾燥） 200g

水 適量

砂糖（上白糖） 100g

塩 ひとつまみ



【つくり方】

（1） 小豆は洗って鍋に入れ、たっぷりの水を加えて火にかける。沸騰したら5分ほどゆでる。

（2） ザルにあげて湯を捨てる。

（3） 鍋に小豆を戻し、水1Lを加えて中火にかける。沸騰したらアクを取り、フタをして弱火で50分〜1時間煮る。小豆が指で軽くつぶれるくらいまで煮えたら火を止め、フタをして10〜15分蒸らす。再び火をつけ、砂糖、塩を加えて弱火で5〜6分煮る。

（4） 餅はトースターなどでこんがり焼く。

（5） 器に小豆を盛り、焼き餅をのせる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう