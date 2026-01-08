Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月8日は、進化したノイズキャンセリング機能と最大48時間再生が特長なAnker（アンカー）の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック 14,990円 （ポイント7％還元） Amazonで見る PR PR

最大48時間再生。進化したノイキャンも搭載したAnkerの「Soundcore Liberty 5」がお買い得！

完全ワイヤレスイヤホンに求めたいのは、没入感と使いやすさ。その両方を高い次元で実現したのが、Ankerの「Soundcore Liberty 5」です。

進化したノイズキャンセリングと最大48時間再生で、日常の音体験を一段引き上げてくれるアイテムがポイント7％還元とお買い得です。

本製品は、ウルトラノイズキャンセリング 3.5を搭載。周囲の環境音をリアルタイムで分析し、シーンに応じてノイズ低減レベルを自動調整します。これにより、電車内やカフェでも音楽や映像に集中しやすくなっています。

高音質コーデックLDACに対応しており、当来のコーデックと比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を再現することが可能。

また、Dolby Audioにも対応しており、迫力あるサウンドを実現。映画館にいるような浸入感のある音楽体験を味わえるのも魅力です。

最大48時間再生のロングバッテリー。急速充電で「充電切れ」の不安を解消

バッテリー性能も大きな進化ポイントです。イヤホン本体と充電ケースを併用することで、最大48時間の長時間再生が可能。毎日使っても頻繁な充電は不要です。

さらに、10分の充電で最大5時間再生できる急速充電に対応。出かける直前に充電を忘れていても、短時間で実用レベルまで回復します。長時間再生と即戦力の充電性能を両立している点は、忙しい現代人にとって大きなメリットです。

Ankerの「Soundcore Liberty 5」は、進化したノイズキャンセリング3.5と最大48時間バッテリーを備え、ハイレゾ再生やDolby Audioにも対応した高完成度の完全ワイヤレスイヤホンです。音への没入感と日常での使いやすさを重視するなら、有力な選択肢になること間違いなしです。

Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック 14,990円 （ポイント7％還元） Amazonで見る PR PR

＞＞Anker Soundcoreのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年1月8日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。