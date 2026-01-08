Image: Xreal

安くなって性能もアップしてるなら、文句のつけようがないかも。

Xrealは、ラスベガスで1月6日から開催されているテックイベントCES 2026に合わせ、ARグラス「Xreal 1S」を発表しました。Xreal 1Sは、エントリーモデル「Xreal One」の後継として位置づけられていて、価格は50ドル下がって449ドル（日本では6万7980円（税込）で予約販売開始）に。しかもスペックも向上。安くなったうえに性能もアップって、ちょっと気になりますよね。

アップグレードは劇的ってほどじゃないですが、Xreal製品でARグラスデビューしようかなと思っている人には嬉しい内容。最大の改良点はディスプレイで、解像度が1080pから1200pにアップ。視野角も50度から52度と、ほんの少し広くなりました。輝度も600nitsから700nitsに向上しています。

Xreal Oneと同じく、Xreal 1Sは約500インチ相当のバーチャルスクリーンを表示でき、リフレッシュレートは120Hz。特に面白いのが、ARグラス単体で2D映像を3D映像に変換できる機能で、映画を観たりゲームをしたりするときに楽しめます。

Image: Xreal

同時に発表された「Xreal Neo」は、モバイルバッテリーとARグラス接続ハブを兼ね備えたデバイスで、10,000mAhのバッテリーを搭載。これがあれば、Nintendo Switch用ドックを介してスマートグラスを接続しなくていいので、SwitchやSwitch 2との接続がかなり楽になります。

Xreal NeoはXreal 1Sに標準付属しておらず、別売りで価格は1万4580円（税込）。Xreal NeoとXreal 1Sのセット販売も行なわれていて、こちらは現在セール中。通常価格8万2560円（税込）のところ、6000円割引の7万6560円（税込）で予約注文可能です。

ケーブル接続型のARグラスは、欲しいものの優先順位としてはそんなに高くないって人も多いかもしれませんが、Xreal 1Sはなかなか魅力的。個人的には、MRヘッドセットが持つ「巨大なバーチャルスクリーンとして使える」という魅力を、持ち歩きたくなるようなデザインに落とし込んだ感じがして好印象です。いつ使うのが正解なのか（飛行機の中とか？）っていう問題はまだありますが、それでも、3D変換機能をはじめとした多くのメリットがあるといえそうです。