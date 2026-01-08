飼い主さんに名前を呼ばれてお返事する猫ちゃん。その姿がとっても可愛らしいと話題になっています。投稿は記事執筆時点で17.3万回以上再生され、「たまらん」「本当に可愛い」といったコメントが寄せられました。

【動画：窓のほうを見つめるネコ→飼い主さんに『名前を呼ばれる』と、小さな声で…可愛すぎる『お返事の瞬間』】

名前を呼ばれると...

TikTokアカウント『こむぎ』では、ミヌエットの「こむぎちゃん」の愛らしい姿が紹介されています。

この日投稿されたのは、こむぎちゃんが上手にお返事をする様子。二足立ちをして窓のほうを見つめるこむぎちゃんに飼い主さんが「こむちゃん？」と声をかけると、こむぎちゃんは小さな声で「んっ？」と答えたのです。

その可愛らしい反応に、飼い主さんは毎回思わず名前を呼んでしまうのだとか。ちょこんとした声で応える姿は、何度見ても心を和ませてくれます。

見ているだけで自然と頬がゆるんでしまう、癒しあふれる投稿でした。

上手に「気をつけ！」

ほかの投稿でも、こむぎちゃんの可愛らしい姿が紹介されています。

この日、こむぎちゃんはマグカップの中身が気になった様子。マグカップを手にする飼い主さんのそばへ近づき、背筋を伸ばして「ピシッ」と気をつけのようなポーズを見せました。

まるで「それなぁにぃ？？」と問いかけているかのように、きれいな姿勢のままマグカップの中をじっと覗き込むこむぎちゃん。小さな体で一生懸命確認する姿が印象的です。

興味津々な様子が伝わってくる、思わず表情が和らぐ投稿でした。

寝ぼけた姿も可愛い！

さらにほかの投稿では、こむぎちゃんの寝ぼけた様子が紹介されています。

眠りから覚めたばかりのこむぎちゃんは、どこか心ここにあらずといった表情。状況がまだつかめていないのか、ぽやっとした様子で周囲を見渡していました。まるで「もう夜になったの？」と時間の流れに戸惑っているかのようです。

そんなこむぎちゃんも、飼い主さんの「ご飯食べよーっ」という声が聞こえると、少しずつ意識がはっきりしてきた様子。「ご飯」という言葉に反応するあたりは、さすがです。

それでもまだ眠気は残っているようで、どこか困ったような表情のまま。寝起きならではの愛らしい一面が印象に残る投稿でした。

冒頭の投稿には、「まんまるお顔にまんまるお目目が可愛い」「あまりに可愛い」「癒されますね、可愛いに尽きる！」などのコメントが寄せられ、こむぎちゃんの可愛らしい姿に癒される方が続出しています。

TikTokアカウント『こむぎ』では、こむぎちゃんの日常を見ることができます。

こむぎちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「こむぎ」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。