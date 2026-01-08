白くてつるつるの自動給餌器の前で、なにやら真剣な表情を見せる黒猫さん。前足でカリカリ、匂いをくんくん…その様子はまるで研究者のよう。SNSに投稿されたこの光景は、記事執筆時点で135.9万再生を突破。「エサやりの時間省けるじゃん」「猫ってこんなに頭いいの？すご」といった驚きの声が続出しています。このあと、思わず声が出てしまう『まさかの展開』が待っていました。

【動画：初めての自動給餌器→テストしていたら、黒猫がやって来て…「頭良すぎるｗｗ」まさかの光景】

自動給餌器の前で見せた本気モード

TikTokアカウント『くろねこ』に投稿されたのは、黒猫のステラちゃんが自動給餌器と向き合う姿です。この日、給餌器の前にやってきたステラちゃんは、前足でカリカリと引っかきながら、給餌器の様子を確かめていたんだとか。

ごはんの匂いが漂っていたのか、その表情はどこか必死だったといいます。食べることが日々の生きがいだというステラちゃん。どうにかして中身を出そうと、観察を続けていたようです。

怪しいフタを発見→念入りチェック

しばらくすると、ステラちゃんは前面についている『フタのような部分』に注目。顔を近づけて匂いを嗅ぎ、位置をしっかり確認していたそうです。そして、その周辺を前足で確かめ探り始めたといいます。

ためらいのない動きからは、「ここだ」と確信しているかのような雰囲気すら感じられます。その様子を見守っていた飼い主さんも、まさかこのあと本当に開くとは思っていなかったのだとか。

初給餌はまさかの『手動』でした

次の瞬間、縁にひっかけた前足を思いっきり手前に引くと、なんとフタが外れてしまったそうです。そして、中からドライフードが流れ落ちてきました。下の受け皿に滑り込むフードを見た瞬間、飼い主さんは思わず「あっ…」と声を上げてしまったそう。

もちろん、ステラちゃんは迷うことなくモグモグ開始。実はこのとき、給餌器はセットアップ中だったそうです。通常フードは出てこないはずですが、テスト段階だったため、初めての給餌は自動ではなく、ステラちゃん自身による『手動給餌』となったのでした。

ステラちゃんの人間顔負けの動きに、「開け方覚えたぞ…」「ちゃんと出るところ知ってるのねぇ」「賢すぎる…」「俺より賢い」といったコメントが相次ぎました。TikTokで135.9万回以上も再生され、驚きと笑いが広がっています。

食への情熱の高さを見せつけてくれたステラちゃん。TikTokアカウント『くろねこ』では、そんなステラちゃんとの暮らしが日々投稿されています。次はどんな賢すぎる一面を見せてくれるのか、目が離せません。

