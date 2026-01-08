◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝８日、美浦トレセン

アイビーＳ３着から重賞制覇を狙うモノポリオ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父リアルスティール）は、美浦・坂路で石神道（レースはルメール）を背に、ショコラキュイ（３歳未勝利）を１馬身追走。初めてチークピーシーズを着用したが、道中はやや力みが強くなるシーンが見られるも何とか我慢。手綱が緩んだラストは余力十分に末脚を伸ばし、馬体が並んだところでフィニッシュ。５３秒８―１２秒４をマークした。

森一調教師は「いい手応えで走れていましたが、（手綱を）離した時に物足りなさを感じました」とジャッジ。だが、１週前にびっしりと負荷をかけられたことで、脚取り自体は素軽さが増した印象を受ける。

前走は７頭立ての中団から最後は瞬発力勝負で１、２着馬に屈した。馬体重はプラス２０キロだったが「成長分もありますが余裕があったのも事実。今は１０キロぐらい減ってシャープな体つきに。理想的だと思う」とトレーナー。中山でフラワーＣを勝ったミアネーロをはじめ、半姉３頭が重賞ウィナーという血統馬がきょうだいに肩を並べるか。（石行 佑介）