旨辛スープ！ローソン「ご当地！東海・北陸 うまいもん祭」味仙監修 台湾ラーメン

株式会社ローソンは、2026年1月13日(火)より、東海・北陸地区にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。

ランチや夕食にぴったりの、ニンニクと唐辛子を効かせた本格的な台湾ラーメンが先行してラインナップされます。

ローソン「味仙名古屋駅店監修 台湾ラーメン」

発売日：2026年1月12日(月)

価格：697円(税込)

販売エリア：東海・北陸地区のローソン店舗

名店「味仙名古屋駅店」に監修いただいた名古屋のご当地麺として愛される「台湾ラーメン」です。

醤油ベースのコクのあるスープに、唐辛子とにんにくを加えることで際立つ辛さをお楽しみいただけます。

「味仙名古屋駅店」と同様に味付け挽肉、にら、ネギをトッピングした、満足感のある一杯です。

ローソン「味仙名古屋駅店監修 台湾ラーメン」の紹介でした。

