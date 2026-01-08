◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

いま、茨城のサッカーが熱い。２０２５年はＪ１鹿島、優勝。Ｊ２水戸、優勝。育成年代でも、高校年代の鹿島ユースが三大大会全てで優勝。筑波大も全日本大学サッカー選手権で優勝した。

鹿島の最終戦セレモニーで大井川和彦・茨城県知事は「茨城県、サッカー王国！」と高らかに宣言した。過去には静岡、埼玉、広島が「サッカー御三家」と呼ばれてきたが、令和７年のサッカー界は「茨城」の名がとどろく１年となった。

福岡出身で、入社まで一度も茨城に足を踏み入れたことがなかった私だが、鹿島担当も５年目となり、愛着がわいてきた。２５年版「都道府県魅力度ランキング」で４６位という結果に（ほんの少し）憤りを感じるぐらいには、愛着を持っている。

なぜ、茨城サッカー界が興隆期を迎えているのか。理由は様々であり、関係各所の努力のたまものだろうが、私の中で思い起こされるスピーチがある。

「プロサッカー選手を目指す子供たち。鹿嶋（市）は少し田舎ですが、サッカーに集中できる環境、レベルの高さがあります。そして今、在籍している選手が君たちの大きな壁となり、偉大な先輩として迎え入れてくれるはずです」

２０年に鹿島で現役を引退した、元日本代表ＤＦ内田篤人さんの引退試合での一場面である。「少し田舎ですが」というのがポイントだろう。魅力度ランキングのブービー賞だからこそ、茨城は何かを極めるのに最適な土地柄なのかもしれない。今年も引き続き、茨城サッカー界の躍進を伝えたい。（サッカー担当・岡島 智哉）

◆岡島 智哉（おかじま・ともや）２０１６年入社。家の冷蔵庫には３６５日、１日も欠かさず納豆が入っている。