お笑いコンビ「にゃんこスター」のアンゴラ村長がリアルな身長と体重とともに、今年の目標を明かした。

８日までにインスタグラムで「アンゴラそん…！２０２６年やりたいお仕事の中に標準体型モデルがあります…！わたし１５２センチ、５２キロ、骨格ストレートの標準体型なんですが お洋服のモデル仕事をしてポジティブな風の感じで普通の指標になりたい志です！」とサイズを公表して宣言

「たとえば私…ズボンはＳサイズだと裾がちょうどいいんですがそれだとお腹がパツパツになったり…かといってＭサイズだとお腹がちょうど良くて裾があまりにあまったり…」と明かしつつ、「そういった悩みは私だけでなく日本人女性には多いと聞いたことがあります」と説明。

「ですので例えばそこのニーズにキッと合わせているお洋服ですとか『標準体型だとこんな感じです！』と見せたいお洋服ですとかそういうお洋服のモデルをできたら生まれ持ったこの身体も本望であります！お仕事お待ちしております」と呼びかけていた。

早速、様々な服装を着こなしてアピール。フォロワーは「きゃわいい〜」「可愛いのは標準以上ですよ」「今年ものっけから可愛さ全開」「モデルの挑戦、応援します！」「今の体型でずっと良いです」と応援した。

アンゴラ村長は「１５２センチ、５１キロ」で撮影した写真集「標準体型」を昨年７月に発売し、注目を集めた。