東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」にあるスイーツビュッフェ「Salon de Sweets（サロンドスイーツ）」にて「バレンタインフェア」を開催。

バレンタインを彩るショコラスイーツを中心に、全10種類の限定スイーツがラインナップされます☆

イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」バレンタインフェア

価格 ：（90分制）

・平日ランチ ：大人 2,739円(税込)／小学生 1,430円(税込)／3歳以上 590円(税込)

・平日ディナー：大人 3,289円(税込)／小学生 2,024円(税込)／3 歳以上 979円(税込)

・休日ランチ ：大人 3,289円(税込)／小学生 2,024円(税込)／3歳以上 979円(税込)

・休日ディナー：大人 3,289円(税込)／小学生 2,024円(税込)／3歳以上 979円(税込)

開催期間：2026年1月21日(水)〜2月14日(土)

提供内容：苺のショートケーキ、ぺカンナッツ入りブラウニー、苺ショコラモンブラン、トロピカルフルーツとホワイトチョコのムース、森半の抹茶とショコラのパウンドケーキ、アーモンドとヘーゼルナッツのショコラエンゼル、カラメルショコラオランジュ、アールグレイのロールケーキ、チョコプリン、ショコラマドレーヌ

実施店舗：イクスピアリ 4F「Salon de Sweets（サロンドスイーツ）」

イクスピアリ4F、シェフス・ロウに店を構えるスイーツビュッフェ「Salon de Sweets (サロンドスイーツ)」にて「バレンタインフェア」を開催。

シーズンスイーツが咲き誇るショーケースには、バレンタインを彩るショコラスイーツを中心に、全10種類の限定スイーツが並びます。

南国フルーツの爽やかな酸味とホワイトチョコのミルキーな甘みが響き合う「トロピカルフルーツとホワイトチョコのムース」や、

甘酸っぱい苺と濃厚なショコラが溶け合い、気品あふれる装いに仕上げられた「苺ショコラモンブラン」

抹茶とショコラのコントラストが美しい「森半の抹茶とショコラのパウンドケーキ」

上品な味わいに仕上げられた「アールグレイのロールケーキ」

ショコラの香りが引き立つ「ショコラマドレーヌ」などが、ビュッフェスタイルで楽しめます。

充実のお食事メニューには、お客さまの目の前で切り分けるロースト料理をはじめ、彩り豊かなサラダバーやパスタ、お好みのトッピングで仕上げるフォーなど、ランチ・ディナーともにバラエティ豊かに展開。

また、かき氷や綿菓子を作れる体験コーナーも併設しており、自由なアレンジでお食事の時間を一層盛り上げます。

そんな「バレンタインフェア」にて提供されるおすすめメニューを紹介していきます☆

ぺカンナッツ入りブラウニー

「バターの木」とも称される希少なぺカンナッツを贅沢に使用した、濃厚なブラウニー。

生地に北海道産生クリームを合わせることで、重厚感のある濃密な味わいに仕上げられています。

外はさっくり、中はしっとりと焼き上げ、口の中でショコラの芳醇な風味が広がります。

リッチな素材による「しっとり感」と、ナッツの「軽快な食感」が織りなす絶妙なコントラストが堪能できるスイーツです。

カラメルショコラオランジュ

土台となる自家製チョコレート生地に、オレンジゼスト(果皮)の清涼感をプラスしたホワイトチョコレートムース、キャラメル特有のほろ苦さが際立つムースを重ねた、贅沢な三層仕立て。

仕上げにはカラメル風味のナパージュを纏わせ、琥珀のように美しい輝きと、奥行きのある味わいに仕上げられています。

とろけるショコラの甘みを、オレンジの爽快な香りが上品に引き立てる、洗練された一品です。

アーモンドとヘーゼルナッツのショコラエンゼル

イタリア・ピエモンテ産のヘーゼルナッツペーストを贅沢に練り込んだ生地が主役の「アーモンドとヘーゼルナッツのショコラエンゼル」

低温ローストでナッツ本来の香りと甘みを引き出したペーストを使用することで、一口ごとに香ばしくも上品な深みが広がります。

さらにチョコチップを生地に忍ばせ、食感と甘みのアクセントをプラス。

トップには滑らかなクリームと苺、クラッシュアーモンドをあしらい、ナパージュで宝石のような艶で煌めきを。

ピエモンテ産ヘーゼルナッツの豊かな余韻と、目にも鮮やかな装いが、特別なバレンタインを優雅に彩ります。

WEB予約特典「バレンタイン限定カラーマカロン＆ショコラテリーヌをプレゼント」

特典：

・ランチ予約特典ショコラテリーヌ(いちごソース添え)

・ディナー予約特典マカロン(柚子、ショコラ)

予約： https://www.tablecheck.com/shops/salondesweets/reserve

1月21日(水)〜2月14日(土)のフェア開催期間中、WEBにてランチタイムにご予約いただいたお客さまには、今だけいちごソースを添えてご提供する濃厚なショコラテリーヌを、

ディナータイムに予約された方には、バレンタイン限定カラー2色で仕上げた自家製マカロン「柚子」と「ショコラ」が、各色1つずつプレゼントいたします。

バレンタインを彩るショコラスイーツを中心に、全10種類の限定スイーツがラインナップ。

イクスピアリ4階「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」にて2026年1月21日より開催される「バレンタインフェア」の紹介でした☆

※写真はイメージとなるため、実際の提供スタイルと異なります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 甘い香りとショコラに包まれる「バレンタインフェア」！イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」 appeared first on Dtimes.