気象台は、午後3時55分に、なだれ注意報を盛岡市、花巻市、北上市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、軽米町、九戸村、一戸町に発表しました。

内陸では8日夜遅くまで、沿岸北部、沿岸南部では9日朝まで、風雪に注意してください。内陸では、8日夜遅くまで大雪に、9日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■盛岡市

□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意





■花巻市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■北上市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■一関市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■二戸市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■八幡平市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■奥州市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■滝沢市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■雫石町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■葛巻町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■岩手町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■紫波町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■矢巾町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■西和賀町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■金ケ崎町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■軽米町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■九戸村□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■一戸町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意