タレントの森脇健児（58）が、6日放送のABCテレビ「千鳥の相席食堂」（火曜後11・17）に出演。自虐ネタを連発して、千鳥を苦笑いさせた。

オープニングからハイテンションで登場した森脇。神社で手を合わせると「やる気、元気、森脇」とまずは持ちネタを披露し、VTRで見ていた千鳥・ノブが「こんな神様の前で」とダメ出しをした。

さらに森脇は「1990年代はかなりブレークしました。年収は1億円ありました」と赤裸々に告白。「マンション買いました。東京都品川区上大崎3丁目」と具体的な地名まで口にした。

かなりの高級住宅地に位置するマンションだが、森脇は「8000万で買って、売ったときは2200万です」とハッキリ口にして、大悟は苦笑、ノブは「めっちゃ落ちてるやん」とつぶやいた。

「バブルです」「素直、謙虚、感謝」「謙虚、謙虚でいきます。名前も森脇謙虚に変えてもいいです」など、森脇の独特な“参拝”は終わらず。

「もう1度、年収1億とは言いませんが、せめて…2500万円ぐらい…」と、生々しい数字を口にして、VTRはここで終了。ノブは「ダメだ、ダメだ」と苦笑いが止まらなかった。