俳優の中尾明慶さんが「＼はじめたいこと見つけよう！／2026年 アコムはじめたいことRANKING 発表会」に登壇しました。



【写真を見る】【 中尾明慶 】 12歳息子が ぱーてぃーちゃんからスカウト 「M-1出てもいい」 『金八先生』出演当時の年齢に近付き 「芸能界に入りたいとかって…」



何かを「はじめる人のお手本」として「はじめてみたパーソンオブザイヤー」に表彰された中尾さん。



バイク・車など個人の趣味を楽しみながらも、「どんなに夜が遅くなっても朝5時半起きを守る」という生活習慣を貫き家族との時間のバランスをとっていることなどが評価されました。







中尾さんの長男は現在、小学６年生で、まもなく卒業予定。

“土日も仕事だったりとか、夜も会えないという日もあったので、朝ぐらいはコミュニケーションをとれたらなと思ってやってきた”と、わが子との小学校生活を振り返りました。中学校入学後も“引き続き、続けていけたらと思っています。絆というかね…それくらいはやろうかなっていうくらいのことなんですけど”と、引き続き、父業にも奮闘していくと誓いを立てました。



イベントでは、30代の「今年はじめたいこと」に「断捨離」がランクインしていることに気が付いた中尾さん。

この年末年始には中尾ファミリー宅でも断捨離が行われたとのことですが“「断捨離」は我が家にとっては無理ですからね…物が多すぎますから。あちらの方の物が多すぎるので（笑）”と、妻で俳優の仲里依紗さん不在のなかでポツリ不満を漏らす場面も。



同じく受賞したぱーてぃーちゃんの信子さんから“YouTube見てますよ、きょうは会えて歓喜しております、きつねさん！(YouTubeでの中尾さんの愛称)”と茶々を入れられ苦笑いを浮かべていました。





中尾さんが、役者として注目されたのは13歳で出演したTBS系連続ドラマ『金八先生』。

“（いま）息子が12歳。いつの日か「芸能界に入りたい」とかって言いだしたらどうしようかなって考えたりすることもあるんですけど…まだ今のところは言わない。少しずついろんなことに興味を持ち始めているから、親としてどんどん引っ張り出して将来の夢を見つけてあげたいな”と話しました。

今後、もしも息子に「役者がやりたい」と言われたら？と問われると、“それはもう「頑張りな」としか言えないですよね。全力で応援しますけど…”と話すと、同じく表彰され同席していた、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1から、“じゃあ「芸人になりたい」って言ったら、我々ぱーてぃーちゃんが面倒見ます。”と一言。信子さんと金子きょんちぃさんも“任せてください！（メンバーに）入れますよ！”“4人目どうですか？4人目！”と何故か3人揃って乗り気。



さらに、すがちゃんに“今年、M-1出てもいいですから息子さんと”と言われると、

中尾さんもまんざらでもない様子で、“え、入れてくれます？普通にうちの子ども喜びそうだな（笑）”と笑顔を浮かべました。

そのほか、本イベントには本田望結さんが登壇しました。



