事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。米国のミラー大統領次席補佐官がCNNに「国際的な礼儀だとか、なんとでも語ることはできるが、現実の世界は、力、武力、そして権力によって動いている」と語ったとのロイターの報道を引用した上で「北斗の拳かな？」とポストした。

ロイターの記事は、トランプ米大統領がデンマーク自治領であるグリーンランドについて、改めて領有の意向を示していることについての報道。フランス、ドイツ、イタリアなど欧州7カ国首脳が6日に、「デンマークとグリーンランドのことを決めるのはデンマークとグリーンランドのみだ」と、デンマーク、グリーンランドを支持し、トランプ大統領や米国をけん制。一方、米国のミラー大統領次席補佐官は米CNNに対し「国際的な礼儀だとか、なんとでも語ることはできるが、現実の世界は、力、武力、そして権力によって動いている」と語ったとしている。

猪狩は「北斗の拳かな？」とわずか7文字で、反応した。

「北斗の拳」は1983年から1988年まで週刊少年ジャンプに掲載され、テレビアニメ、劇場版のほか、様々な派生作品も登場した人気漫画。199X年、世界が核の炎につつまれ、文明社会は消え去り、暴力が支配する弱肉強食の時代へ突入した世界が描かれる。この世界の中で、一子相伝の暗殺拳「北斗神拳」の伝承者ケンシロウが弱き者を救う戦いを繰り広げていく物語。