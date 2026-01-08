建築と衣服が交差する夜──「Sein」1stコレクション、KAIT広場で立ち現れた“暗闇の気配”
2025年12月28日、夜の神奈川工科大学（神奈川県厚木市）構内。静まり返ったキャンパスの一角にあるKAIT広場で、ひとつのランウェイショーが静かに幕を開けました。会場を包むのは深い暗がりと、屋根の開口部から差し込むわずかな薄明かりです。その環境そのものを演出として取り込みながら始まったのが、建築家・中川宏文氏によるブランド〈Sein〉の1stコレクション。ショーは、バイオリンの独奏が空間に響き渡る静謐な立ち上がりから始まります。
photo by Tomoyuki Kusunose
Sein（ザイン）は、「たしかにそこ在るもの」というコンセプトのもと、日常の中で見過ごされがちな気配や感情を衣服としてかたちにする試みです。建築設計と並行して服飾造形の研究を続けてきた中川氏にとって、本コレクションは建築と衣服を横断する思考と制作を、実空間で提示する初の実践の場として位置づけられています。
photo by Koji Shimamura
コレクションテーマは「見えないものたちの気配 ― What can I find in the darkness ? 」。暗闇がもたらす不安や恐れと同時に、美しさを際立たせる背景としての役割。その二面性に着目し、闇の中から浮かび上がってくる感情や風景を衣服として表現しています。特定のイメージを一方的に提示するのではなく、受け取る人それぞれに異なる意味が立ち上がるよう、解釈の余白を残している点も特徴です。
photo by Koji Shimamura
この思想は、服の構造にも明確に表れています。テキスタイルにはWatanabe Textileとの協働による素材を含み、経糸を切断せずに緯糸の素材やテクスチャを切り替えることで、「断絶しているようで、実は連続している」表情を立ち上げました。一見すると切り替えられているように見える箇所も、実際には上下で裁断されていない一枚の布で構成されており、建築的な構造思考が衣服へと転写されています。
photo by Koji Shimamura
会場となったKAIT広場は、建築家・石上純也氏が設計した特徴的な建築空間です。屋根には複数の開口が設けられ、時間帯によって光の表情が変化します。また、床面は緩やかな斜面となっており、高低差は最大で約5m。実際にその場に立つと、視覚だけでなく身体感覚としても傾斜が意識され、モデルの歩行や足音、衣服の揺れが立体的に空間へと引き出されていきます。
photo by Tomoyuki Kusunose
演出面では、ライゾマティクス デザイン出身の佐藤文彦氏と小島一郎氏によるFlowplateauxが特殊演出ディレクションとビジュアルデザインを担い、OFF-FLATが特殊照明エンジニアリングを担当しました。そこに重なるのが、ヴァイオリニスト・石上真由子氏による生演奏と、既存楽曲に加えてSakura Tsuruta氏が本コレクションのために書き下ろした楽曲を含む音楽構成です。暗闇に響く弦の音色と、光が差し込む瞬間の空気の変化が重なり合い、視覚だけでなく聴覚や身体感覚にまで訴えかける体験として、ショーの完成度を高めていました。
photo by Tomoyuki Kusunose
Seinの1stコレクションは、完成形を宣言するものというよりも、「暗闇の中で何を見出すのか」という問いを、建築と衣服、光と音の交点にそっと置く試みだったと言えるでしょう。建築家であるデザイナーの視線が会場の建築と共鳴しながら、衣服を“たしかにそこに在るもの”として浮かび上がらせていく。その静かな瞬間に立ち会う体験こそが、この夜の核心でした。
photo by Koji Shimamura
photo by Koji Shimamura
［クレジット］
クリエイティブディレクション / 中川宏文
ショーディレクション / 安藤雅晃(A OFFICE)
特殊照明ディレクション / 佐藤文彦(Flowplateaux)
ビジュアルデザイン・WEB制作 / 小島一郎(Flowplateaux)
特殊照明エンジニアリング / 細野隆仁・元木龍也(OFF-FLAT)
ヴァイオリニスト / 石上真由子
ショー音楽制作 / Sakura Tsuruta
ヘアメイク / 炭屋有里
スタイリスト / 村井素良
モデルキャスティング / SMN CASTING
テキスタイルデザイン / 渡邊竜康(Watanabe Textile)
アクセサリーデザイン / 宮腰寛裕
会場構成 / Diverse Architects
誘導演出・設営協力 / 神奈川工科大学 北本英里子+北本研究室
