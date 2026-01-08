ボートレースからつのG3「オールレディースNew Year Cup」は8日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、9日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

準優勝戦初っぱなの10Rは得点率3位の遠藤エミ（37＝滋賀）がインからコンマ07の鋭発を決めると、そのまま逃げ切って後続を一気に突き放し1着。優勝戦進出一番乗りを果たした。

「バランスが取れて全部の足がいいですね。ペラが合っていなくても本番に行ったら力強さがあったし、押す感じがありました。合わせたら、もっと良くなりますね。スタートは早過ぎました。こんなに早いとは思ってなかったです。優勝して帰りたいです」

これでペラがバチッと合ったら、もはや言うはことないだろう。

準優勝戦は11R小野生奈、予選トップ通過の12細川裕子と1号艇両者が、そろって2着。遠藤にファイナルの1号艇が転がり込んだ。

最後も貫禄の押し切り劇で昨年11月20日の鳴門一般戦以来となる2026年初V（通算では50回目、からつでは22年5月5日のG3オールレディース以来3回目の優勝）へ突き進む。